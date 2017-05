Massa-ontslag bij Blokker: 100 winkels dicht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 09:39 uur | update: 09:49 uur

Foto: AS Media

UTRECHT - Winkelketen Blokker sluit komend jaar honderd filialen. Bij zusterbedrijf Marskramer, dat verdergaat als franchiseformule, gaan nog eens honderd eigen winkels dicht. Bij elkaar verdwijnen zo'n 1900 banen bij de winkelketens en bij moederbedrijf Blokker Holding. De onderneming liet daarnaast weten dat de ketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker in de etalage worden gezet.



Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. Dat is nodig om in een zeer concurrerende markt het hoofd boven water te houden. De houdstermaatschappij Blokker Holding, waaronder alle ketens vallen, houdt op termijn helemaal op te bestaan.



ONTSLAGEN

Banen komen te vervallen bij de winkels van Blokker en Marskramer, bij distributie en op het hoofdkantoor. In totaal werken daar nu zo'n 7000 mensen. "We realiseren ons heel goed dat deze aankondiging een grote impact heeft op onze medewerkers", zei topman Casper Meijer. Hij noemde de maatregelen dinsdag "ingrijpend maar noodzakelijk".



FILIALEN

Blokker en Marskramer hebben tientallen filialen in de provincie Utrecht. Welke winkels sluiten is nog onbekend. De vestigingen die de deuren sluiten, zijn structureel verlieslatend en staan op voor Blokker onrendabele locaties.



De circa vierhonderd vestigingen die na de ingreep overblijven, worden omgebouwd naar de nieuwste formule. Daarbij moeten assortiment, prijsstelling en beschikbaarheid van producten verbeteren. Inmiddels zijn er al zo'n tweehonderd klaar.



De bevoorrading van de Blokker-winkels wordt ondergebracht in een distributiecentrum in Geldermalsen. De activiteiten in het distributiecentrum in Mijdrecht worden stapsgewijs afgebouwd. Eerder bleek al dat warenhuisketen Hudson's Bay daar zijn intrek neemt.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht