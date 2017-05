Schietpartij poolcafé Bodegraven na ruzie met Woerdenaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 09:03 uur | update: 10:21 uur

WOERDEN/WOERDEN - Een man uit Woerden is afgelopen weekend betrokken geweest bij een schietpartij in Bodegraven. Daarbij raakte niemand gewond.



Zondagavond kreeg de 23-jarige Woerdenaar vermoedelijk ruzie met een man uit Bodegraven in een poolcafé aan de Marktstraat. De 31-jarige verdachte begon daarop te schieten, terwijl er meerdere mensen in het café zaten. Daarna ging de man ervandoor.



Na de melding is de politie op zoek gegaan naar de verdachte. Zijn identiteit was intussen bekend geworden, waardoor de agenten de man al snel op het spoor waren. Hij kon een paar uur later worden aangehouden op de Dammekant, waar hij met zijn vriendin in een auto zat. Ook de 23-jarige vrouw is aangehouden.



Omdat de verdachte vuurwapengevaarlijk kon zijn is het stel door de politie uit de auto gepraat. De auto is in beslag genomen. Of er een vuurwapen is gevonden is niet duidelijk. De recherche doet verder onderzoek naar het schietincident.



