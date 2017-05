Onderzoek naar misbruik in de sportwereld van start

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 11:00 uur | update: 11:28 uur

Klaas de Vries (l) en Egbert Mijjer van de Onderzoekscommissie. De Vries leidt het onderzoek naar misbruik in de sport. Foto: RTV Utrecht/Peter Knieriem

PROVINCIE UTRECHT - Vanmorgen is de opzet gepresenteerd voor een groot onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Het onderzoek richt zich onder meer op het in kaart brengen van de omvang van het probleem.



Het onderzoek duurt vijf maanden en wordt uitgevoerd door een Onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klaas de Vries, in opdracht van sportorganisatie NOC*NSF. Het is een uitbreiding en vernieuwing van een onderzoek dat eerder in 2016 werd gedaan.



Naast het inventariseren van de grootte van het probleem, richt het zich ook op het geven van concreet advies voor sportorganisaties en betrokken partijen. Met deze adviezen moet seksueel misbruik beter worden gesignaleerd en aangepakt.



MELDINGEN

Aan de hand van meldingen via verschillende instanties en berichten in de media wil de Onderzoekscommissie inzicht krijgen in de wijze waarop verenigingen, bonden en het NOC*NSF omgaan met meldingen van misbruik.



Via een Vertrouwenspunt kunnen slachtoffers melding maken. Er zijn afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland over doorverwijzing.



"Slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of misbruik is een ingrijpende ervaring. Misschien nog wel nadrukkelijker als dit binnen de sport heeft plaatsgevonden, omdat dit in het algemeen wordt beschouwd als een ontspannen en veilige omgeving", aldus Slachtofferhulp Nederland.



ARGON

Basketbalclub Argon in Mijdrecht is blij met het initiatief van sportkoepel NOC*NSF. Oud-coach Edmar D. werd begin dit jaar veroordeeld tot een celstraf, onder meer vanwege het misbruik van drie leden van de club.



De kans dat het nog een keer mis gaat bij Argon, lijkt nu een stuk kleiner. "We hebben best veel gedaan om dit soort dingen te voorkomen. Alleen dit speelde in de periode vóórdat we maatregelen hebben genomen", aldus Argon-bestuurslid Anton van Dijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht