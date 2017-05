Vrouw gewond bij ongeluk Zuilense Ring

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 10:21 uur | update: 11:06 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

MAARSSEN/UTRECHT - Op de Zuilense Ring bij Maarssen is vanmorgen een automobilist gewond geraakt. De vrouw reed met haar wagen in de richting van Utrecht, toen het bij de oprit Maarssen-dorp misging.



Ze verloor de macht over het stuur en raakte met haar auto van de weg. Daarbij schampte ze de vangrail over een meter of 50. De wagen kwam overdwars op de rijbaan tot stilstand.



Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. De auto is door een berger weggesleept.



Door het ongeluk waren twee rijstroken van de Zuilense Ring tijdelijk afgesloten. Het verkeer kon erlangs via de invoegstrook. Door de problemen ontstond er wel een file.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht