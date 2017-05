Slechtvalken vernoemd naar Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 10:54 uur | update: 11:21 uur

Foto: Provincie Utrecht

UTRECHT - Dit zijn Piet en Gerritje. Vorige maand zagen de slechtvalken het levenslicht in de nestkast op de 19e verdieping van het provinciehuis.



De Werkgroep Slechtvalk Nederland heeft de jonge slechtvalken onderzocht en geringd. Beide kuikens zijn gezond en wel bevonden. Broer en zus zijn, op basis van inzendingen, vernoemd naar twee invloedrijke De Stijl-kunstenaars: Piet Mondriaan uit Amersfoort en Gerrit Rietveld uit Utrecht.



Mannetje Piet weegt 605 gram en heeft ringnummer 5512013BJO meegekregen. Vrouwtje Gerritje is 781 gram schoon aan de haak, en draagt ringnummer 6171658ATY.



Sinds enkele jaren hangt er in het voorjaar een nestkast op het Utrechtse provinciehuis. Ook in 2012, 2014 en 2015 kregen slechtvalken hier nakomelingen.



De roofvogels zijn te volgen via een webcam. De gebruikersnaam is 'Gast', een wachtwoord invoeren is niet nodig.



