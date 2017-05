Auto total loss bij brand in Utrecht Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 11:08 uur | update: 12:28 uur

Foto: Dave Tehupuring

UTRECHT - Op de Ibisdreef in Utrecht is vannacht een auto uitgebrand. Rond 01.45 uur kreeg de brandweer een melding dat er een auto in de wijk Overvecht in lichterlaaie stond in.



De brandweer ging erop af en wist het vuur snel te blussen. Toch kon de auto niet meer gered worden; de wagen is total loss. Een auto die ernaast geparkeerd stond, kon op tijd weg worden gehaald en raakte niet beschadigd.



Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. De politie doet onderzoek.



