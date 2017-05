Eind deze maand panda's kijken in Ouwehands Dierenpark

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 11:39 uur | update: 12:12 uur

Pandasia in Ouwehands Dierenpark Foto: RTV Utrecht

RHENEN - Het is bijna zover: dinsdagmiddag 30 mei is de officiŽle opening van het nieuwe reuzenpandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark.



De twee reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen, die op 12 april onder grote belangstelling van Nederlandse en buitenlandse pers arriveerden in Nederland, zijn dan voor het eerst te zien zijn in het park.



De beren uit China moesten eerst in quarantaine en uitrusten van de reis. Volgens de dierentuin gaat het heel goed met de dieren.



PANDASIA

De dieren verblijven in het Aziatisch leefgebied 'Pandasia', dat onderdak biedt aan verschillende Aziatische diersoorten zoals kleine panda's en muntjaks.



Pandasia is in traditioneel Chinese stijl gebouwd en is in totaal zo'n 9.000 vierkante meter groot. Daarvan is ongeveer 3.400 vierkante meter bedoeld voor Xing Ya en Wu Wen.



De ticketverkoop is vanaf vandaag gestart. De reuzenpanda's zijn allťťn met online tickets te bezoeken.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht