Sinkhole in sluipweg Woerden-Oudewater

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 11:53 uur | update: 12:00 uur

Foto: Woerden.tv

WOERDEN/OUDEWATER - Een veelgebruikte sluiproute tussen Woerden en Oudewater is slecht begaanbaar op dit moment.



Een sinkhole van ongeveer een vierkante meter in het midden van de weg maakt het lastig om met zwaar verkeer over de Oosteinde te rijden.



Hoe het gat heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Er gaan verhalen dat het mogelijk komt door ondergrondse hoogspanningskabels.



Brandweer, Stedin en gemeente werken aan een oplossing. Mogelijk wordt de weg voor een onderzoek verder opengebroken. Er zijn rijplaten geplaatst om verkeer later weer doorgang te verlenen.



