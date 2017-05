Vader aangereden jongetje is doorrijder op het spoor

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 15:09 uur | update: 15:18 uur

Foto: Facebook Rob Bakker

AMSTELHOEK - Een man uit Amstelhoek heeft een automobilist getraceerd die vorige week was doorgereden na een ongeluk. De bestuurder reed op de Mennonietenbuurt een jongen van 10 van z'n sokken.



De vader van het slachtoffer deed een oproep op Facebook. Daarin schreef hij: "Wat doe je als je met je auto een jongen van 10 van zijn fiets rijdt? Juist dan rij je gewoon door, je bekommert je niet om het jochie laat hem met een zere arm en een kapotte fiets op straat liggen."



Via via kreeg vader Rob te horen dat de auto vaak in Mijdrecht geparkeerd staat en dat de wagen schade heeft. Foto's van de auto en het kenteken heeft hij meteen doorgegeven aan de politie. Die laat weten gisteren meerdere keren contact te hebben gezocht met de familie, maar nog zonder succes. De politie wil weten of de familie aangifte gaat doen. Op basis daarvan kan politie met een strafrechtelijk onderzoek beginnen.



De familie liet eerder al weten dat het hen niet gaat om een schadevergoeding. Zij vinden vooral een excuus naar de jongen op zijn plaats. Met zoontje Sami gaat het inmiddels weer goed.



