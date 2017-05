Babynieuws uit DierenPark Amersfoort: kroonmaki geboren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 12:49 uur | update: 12:54 uur

Foto: Laura van de Weitgraven

- Heuglijk nieuws uit DierenPark Amersfoort. Daar is vandaag een kroonmaki geboren. Een primeur voor de dierentuin. "Het is voor het eerst dat wij een jonge kroonmaki kunnen begroeten."



Apenverzorger Teun Ent vertelt dat de dierverzorgers al langer een vermoeden hadden dat het vrouwtje drachtig was, maar helemaal zeker wisten zij het niet.



Het jonge halfaapje weegt ongeveer zeventig gram en klampt zich stevig vast aan de buik van de kersverse moeder.



GESLACHT

"Wij hebben nog niet kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is", legt de apenverzorger uit. "Na een aantal maanden zal de kleine langzaam aan steeds vaker de moeder even los laten om alles verder te ontdekken."



Kroonmaki's danken hun naam aan de oranje, v-vormige vlek op hun hoofd, waardoor het net lijkt alsof zij een kroontje dragen.



FAMILIE

"Deze soort leeft in familiegroepen, waarbij het vrouwtje het voor het zeggen heeft", vertelt de verzorger. "Met de komst van de kleine bestaat de kroonmaki-familie nu uit opa, vader en moeder en jong."



De halfapen zijn te zien op het Apeneiland in DierenPark Amersfoort.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht