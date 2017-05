Vermiste man Soest is terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 12:48 uur | update: 14:31 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

SOEST - De man uit Soest die sinds gisteren vermist was is weer terecht. Hij vertrok gisteren rond 17.30 uur in verwarde toestand van huis en was sindsdien niet meer gezien.



De politie verspreidde via Burgernet zijn signalement en vroeg mensen met tips 112 te bellen.



Kort daarna werd de man in goede gezondheid gevonden. Waar hij de afgelopen uren heeft gezeten is niet duidelijk.



