Sturen en airbags gestolen bij meerdere auto-inbraken Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 13:40 uur | update: 13:40 uur

Foto: Facebook/Politie Amersfoort

AMERSFOORT - In de Amersfoortse wijk Vathorst zijn in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei vijf auto-inbraken gepleegd. Er zijn vooral sturen en airbags gestolen.



Dat meldt de Politie Amersfoort op Facebook. De politie vraagt aan bewoners om extra alert te zijn en bij verdachte situaties 112 te bellen.



"Er zal extra surveillance plaatsvinden in delen van de wijk waar de inbraken plaats hebben gevonden", meldt de politie ook nog in het bericht.



