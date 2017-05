Mysterie rond raadslid Baarn lijkt opgelost: "Frans is veilig"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 14:06 uur | update: 14:25 uur

BAARN - De VVD in Baarn heeft het eigen raadslid Frans Luiten weer in het vizier. Het lukte de partij de afgelopen weken niet om contact met Luiten te krijgen.



Het leidde tot frustratie van de fractie en bestuur, die zich ook zorgen begonnen te maken. Maar voorzitter Michel Thissen van de VVD in Baarn laat vandaag weten dat er geen sprake van een 'drama'. "Frans is veilig. Familie en naasten weten waar hij is."



Vorige week zei Thissen nog dat Luiten er goed aan zou doen als hij zelf op zou stappen. De situatie zou niet alleen schadelijk zijn voor Luiten, maar ook voor de partij. Inmiddels zegt Thissen te weten waar Luiten is, maar veel wil hij er nog niet over kwijt.



"Ik heb Frans nog steeds niet zelf gesproken, maar via-via heb ik een beeld van waar hij is", stelt Thissen. "Hij is veilig en ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt."



Thissen blijft bewust een beetje vaag over de situatie rondom Luiten. "We willen hem als persoon beschermen. Hij moet niet persoonlijk lastig gevallen worden."



Hij is opgelucht dat er meer duidelijk is over Luiten, maar benadrukt dat het belang van de VVD voor hem nog steeds voorop staat. "Wat dat betreft is de situatie onveranderd: wij willen nog steeds graag dat Frans zelf opstapt en zijn zetel teruggeeft aan de partij. Maar ik heb daar wel een goed gevoel over; ik denk dat het goed komt. We hebben de situatie onder controle."



