Eerste zwemmers wagen zich in Bosbad Amersfoort

dinsdag 16 mei 2017, 15:16 uur

AMERSFOORT - De watertemperatuur is nog verre van aangenaam, maar dat weerhield twee waterratten er vandaag niet van om een duik te nemen in het Bosbad Amersfoort.



Het zwembad is voor het eerst dit seizoen weer open. "Het water is behoorlijk koud, 17 of 18 graden", zegt een fanatieke banentrekker. "Als je er een tijdje in bent, valt dat wel mee, maar je moet er ook niet weer te lang in blijven, want dan zit je de hele dag te rillen."



De twee mannen op leeftijd die zich vanmorgen in het bosbad waagden, zijn er elk jaar vroeg bij. "Maar meestal is een mevrouw ons nog voor. Zij zal later deze week nog wel komen", vertelt een van de zwemmers.



Hoewel de eerste officiŽle zomerse dag vandaag een feit is, zal het nog wel meevallen met de drukte, verwacht Bosbad Amersfoort. "Morgen wordt het echt mooi weer en komen er zeker meer bezoekers", laat een medewerkster weten.



