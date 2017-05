Politie rolt drie hennepkwekerijen op in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 15:06 uur | update: 15:28 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Aan het Van Herwijnenplantsoen in Nieuwegein zijn drie hennepkwekerijen opgerold. De politie kreeg gisteren een tip over een wietkwekerij in de straat en ging op onderzoek uit.



Bij het eerste huis troffen agenten een lege kwekerij aan. Gezien de geur die er rondhing werd in een huis in de buurt ook onderzoek gedaan en daar werden 200 plantjes gevonden. Na verder onderzoek werden in een derde huis in de straat nog eens 345 planten gevonden.



De kwekerijen zijn ontruimd. De hennep is in beslag genomen en wordt vernietigd. Een 37-jarige man uit Nieuwegein, die in een van de huizen aanwezig was, zit vast.



