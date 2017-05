Fietser gewond bij aanrijding in Lage Vuursche

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 15:24 uur | update: 15:30 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

LAGE VUURSCHE - Een fietser is vanmiddag in Lage Vuursche gewond geraakt bij een aanrijding. Hij kwam in botsing met een bestelbusje.



Dat gebeurde rond 13.15 uur op de Hoge Vuurscheweg. Het slachtoffer, een oudere man, kwam via de motorkap en het autoraam op het wegdek terecht.



Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht