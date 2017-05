Helpen gemeenten de woonwagencultuur om zeep?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 19:10 uur | update: 19:36 uur

PROVINCIE UTRECHT - Het is officieel erkend als immaterieel erfgoed: de woonwagencultuur. Maar of het blijft bestaan, is maar zeer de vraag. Door het beleid van gemeenten neemt het aantal woonwagens al jaren af. De bewoners stapten naar de Nationale ombudsman, die een onderzoek instelde. Morgen presenteert hij de resultaten.



De ombudsman bekeek voor het onderzoek hoe gemeenten omgaan met de mensenrechten van woonwagenbewoners en of er sprake is van discriminatie. De bewoners zelf vinden van wel. Zij hebben de indruk dat gemeenten hen liever kwijt dan rijk zijn.



Ze voelen zich gesteund door uitspraken van de Raad van Europa en het College van de Rechten van de Mens die zich eerder al kritisch uitlieten over het Nederlandse beleid.



GEEN STANDPLAATS

Volgens de woonwagenbewoners is er een groot tekort aan standplaatsen. Voor jongeren is het daardoor vrijwel onmogelijk om in een eigen wagen te gaan wonen. Vaak is intrekken bij de ouders de enige optie. Kan dat niet, dan moeten ze gedwongen in een huis.



André van der Haar uit Utrecht is een jonge woonwagenbewoner en zou graag zijn eigen standplaats willen. Maar die is niet beschikbaar en dus woont hij noodgedwongen op het terrein van familie. "Ik hoop ooit op een eigen plek, maar ik sta op een lange wachtlijst. Dus het is maar afwachten of dat gaat lukken."



UITSTERFBELEID

Naast dat er vrijwel nergens nieuwe standplaatsen bijkomen, zijn er ook gemeenten waar de woonwagens helemaal verdwijnen. Als een bewoner vertrekt of overlijdt, wordt de standplaats direct opgeheven en ontmanteld.



De woonwagens verdwijnen zo een voor een. Een uitsterfbeleid, vinden de bewoners. Zij zijn bang dat hiermee ook hun cultuur verdwijnt.



Ook André maakt zich daar zorgen over. Hij denkt dat met het huidige beleid het voor zijn kinderen onmogelijk wordt om later in een woonwagen te kunnen wonen.



MELDPUNT

Vorig najaar opende de ombudsman een meldpunt, waar woonwagenbewoners voorbeelden konden doorgeven. Eén van de binnengekomen verhalen is van Mateo.



Hij kreeg de oude woonwagen van zijn tante, vertelde hij aan de ombudsman. Als hij de gemeente vraagt de overeenkomst voor de standplaats op zijn naam te zetten, wordt dat geweigerd. De wagen is weggehaald en inmiddels groeit er gras op de standplaats.



PROTEST

Al jaren klagen de kampers over de situatie. Twee jaar geleden protesteerden nog tientallen woonwagenbewoners bij het stadskantoor in Utrecht. Ook toen was het gebrek aan standplaatsen een bron van ergernis.



"We leven in groepsverband met elkaar en dat kunnen we nu niet voortzetten. Het is eigenlijk een uitsterfbeleid van een hele mooie cultuur", zei woonwagenbewoner André van der Haar destijds tegen RTV Utrecht.



ERFGOED

De woonwagencultuur is sinds 2014 erkend als immaterieel erfgoed door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.



Deze organisatie zet zich in op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland.



