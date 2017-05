Burgemeester Van Zanen sluit wiethuis in Lombok

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 15:56 uur | update: 15:57 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een pand in de Sumatrastraat 4bis in de Utrechtse wijk Lombok.



De politie heeft in de leegstaande woning een hennepkwekerij met 476 planten ontdekt. Het huis was door de beplanting onbewoonbaar en ontoegankelijk.



Netbeheerder Stedin heeft daarnaast vastgesteld dat er sprake was van het illegaal aftappen van stroom. Vanwege de gevaarlijke situatie is tot directe sluiting overgegaan.



Er is voor zover bekend niemand aangehouden.







