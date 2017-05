Spoedzorg Woerden verdwijnt per 2018, wethouder woest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 16:54 uur | update: 17:03 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

WOERDEN - De Huisartsenpost in Woerden sluit vanaf 1 januari 2018 de deuren. Inwoners van Woerden en omliggende gemeenten moeten voor spoedeisende huisartsenzorg dan naar het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht in Leidsche Rijn.



Ook de spoedeisende ziekenhuiszorg in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden sluit vanaf die datum. Daarvoor moeten de inwoners naar het St. Antonius in Utrecht of Nieuwegein.



Huisartsen, het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis hebben samen met andere partijen nog geprobeerd om "enige mate van spoedzorg" te handhaven in weekenden. Maar de kwaliteit van dienstverlening en beschikbaarheid van de hulpverleners konden "onvoldoende gewaarborgd worden".



ONTZETTEND BOOS

De gemeente Woerden is woedend. "Ik ga onderzoeken of ik het tij kan keren", stelt wethouder Yolan Koster-Dreese. "Ik wil in ieder geval dat ze weten dat ik ontzettend boos ben. Ik vind het onbehoorlijk bestuur dat dit soort organisaties dat zomaar beslissen zonder daar in overleg mee te treden met een gemeente."



Vorige week werd al bekend dat de spoedeisende hulp bij het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden over drie weken 's nachts dicht gaat.



Mensen die overdag spoedeisende ziekenhuishulp nodig hebben, kunnen tussen juni en januari 2018 kunnen nog wel terecht in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht