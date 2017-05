Plofkrakers in politievizier dankzij 'inkt-dna'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 16:09 uur | update: 16:35 uur

SOEST/LEERSUM - Dankzij een onzichtbare spray die tijdens gepleegde plofkraken over het geld is gesproeid, kan de politie verdachten linken aan veel meer zaken. Dat schrijft de Telegraaf.



Veel pinautomaten zijn in het geheim beveiligd met 'inkt-dna'. Het Openbaar Ministerie zou inmiddels zeven verdachten in het vizier hebben die verantwoordelijk zijn voor 45 plofkraken in onder meer Soest en Leersum.



De Telegraaf schrijft dit naar aanleiding van informatie uit vertrouwelijke stukken. Daaruit blijkt dat iedere geldcassette in een geldautomaat een inktbeveiligingssysteem heeft met een unieke dna-code.



Blauwe inkt wordt met de dna-code vermengd. Na een plofkraak wordt de spray over het geld gespoten. Als bij verdachten bankbiljetten met inkt worden gevonden, kan worden vastgesteld uit welke bank en dus van welke plofkraak ze zijn. De Landelijke Eenheid van de politie bevestigt het verhaal tegenover RTV Utrecht. Het Openbaar Ministerie onthoudt zich van commentaar.



Rabobank kondigde vorige maand al aan dat de beveiliging van de geldautomaten wordt verscherpt vanwege het toenemend aantal plofkraken. Dit jaar was het al 18 keer raak bij automaten van de Utrechtse bank, terwijl in heel vorig jaar de teller stopte bij 21 plofkraken.



De maatregelen moeten criminelen ontmoedigen en de schade aan gebouwen beperken. Sommige automaten worden zelfs per direct gesloten. In totaal heeft de Rabobank verspreid over het land ongeveer tweeduizend geldautomaten.



