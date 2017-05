Chauffeurs Klomp houden busjes als onderpand

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 16:09 uur | update: 17:04 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 3) Briefje achter de voorruit van een van de Klomp-busjes. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Chauffeurs van het failliete Klomp Groepsvervoer houden taxibusjes als onderpand totdat ze hun loon hebben gekregen. Ze maken gebruik van hun zogenoemde retentierecht. Dat beweert een voormalig chauffeur van Klomp.



Eerder berichtte RTV Utrecht dat er in de Utrechtse wijk Hoograven een jaar lang een Volkswagenbusje onbeheerd gestaan heeft. Het busje is eigendom van leasemaatschappij Van Mossel uit Tilburg. Die had het verhuurd aan Klomp Groepsvervoer.



FAILLIET

Klomp ging ruim een jaar geleden failliet. Van Mossel had enkele honderden busjes geleverd aan Klomp. Drie bleven er volgens het bedrijf zoek. Vorige week heeft een autotransporter van Van Mossel het voertuig uit Hoograven opgehaald.



Na berichtgeving van RTV Utrecht over dat busje kwamen er veel tips binnen over de andere twee auto's. Maar de redactie kreeg ook een telefoontje van een oud-medewerker van Klomp. Die is minder blij met de zoektocht naar auto's die voorheen van het taxibedrijf waren. De beller wil anoniem blijven, maar meldt dat er diverse auto's, met toestemming van de rechter, door de oud-chauffeurs zijn achtergehouden.



RECHTSZAAK

De wagens zijn onderdeel van een rechtszaak. De oud-chauffeurs hebben nog recht op salaris en vinden dat de leasemaatschappij dat moet betalen. En dus is het volgens deze oud-chauffeur niet terecht als de leasemaatschappij de auto's ophaalt.



RTV Utrecht weet inmiddels waar alle vermiste auto's staan. Achter de ruit van een Volkswagen busje in Zuilen ligt een briefje waarop staat dat de chauffeur zich beroept op het retentierecht. Dat wil zeggen dat de chauffeur de auto onder zich houdt, zolang er nog achterstallig salaris tegoed is.



VERBAASD

Directeur Jurrie Scholtens van leasemaatschappij Van Mossel verbaast zich over die opstelling. Hij zegt dat de oud-medewerkers bij Klomp moeten zijn voor hun loon en niet bij Van Mossel. Scholtens zegt veel schade te leiden. Elke week dat het busje niet verhuurd is, kost het bedrijf omzet.



Vakbond FNV bevestigt het verhaal van de chauffeur. Bondsbestuurder Minke Jansma zegt dat de rechter eerder heel duidelijk is geweest. De busjes mogen door de chauffeurs onder zich gehouden worden, tot het loon betaald is. Dat Klomp failliet is doet daar niet aan af. De leasemaatschappij mag de voertuigen komen ophalen als ze een bankgarantie afgeven. Dat is al met veel andere busjes wel gebeurd, maar bij deze twee voertuigen weigert de leasemaatschappij dat.



Wilt u ook uw verhaal kwijt over de busjes van Klomp? Mail naar marc@rtvutrecht.nl.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht