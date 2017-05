"Nu de play-offs wel winnen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 16:32 uur | update: 17:24 uur

UTRECHT - FC Utrecht wil iets rechtzetten. Vorig seizoen werd een goed seizoen slecht afgesloten; de bekerfinale tegen Feyenoord ging verloren en in de strijd om Europees voetbal ging Heracles met het ticket aan de haal.



"We zijn er op gebrand het nu wel te halen", zegt aanvoerder Willem Janssen voorafgaande aan de start van de play-offs. Daaraan begint FC Utrecht woensdag met een uitwedstrijd tegen Heerenveen.



Eerder dit seizoen eindigde de competitiewedstrijd in het Abe Lenstrastadion in een 2-2 gelijkspel. In Utrecht won FC Utrecht met 1-0 door een treffer van Adreas Ludwig.



