Zwembaden en recreatieplassen klaar voor zomerse dag

PROVINCIE UTRECHT - De korte broeken en zomerse jurken mogen uit de kast want het wordt zomers weer vandaag!



Net als gisteren zal vandaag de temperatuur tot boven de 25 graden uitkomen en dus mogen we opnieuw spreken van een officiële zomerse dag. Zwembaden, recreatiegebieden en de horeca maken zich op voor een drukke dag.



LAAT DE MENSEN MAAR KOMEN

Bij de Maarsseveenseplassen bereiden ze zich al dagen voor. "We zijn druk in de weer geweest met het bellen van personeel. Je moet zorgen dat op ieder punt lifeguards staan", zegt Trude Leeuwis.



Het personeel kijkt volgens Leeuwis al uit naar de mooie dagen dit jaar. "Alle toiletten zijn schoon, het terrein is geprikt en alles ligt er prachtig bij, laat de mensen maar komen!"



BRRRR

De temperatuur van het water in de Maarsseveenseplassen is nog niet heel hoog. "Tot nu toe was het voor veel mensen even pootje baden."



Op dit moment is de watertemperatuur 17 graden. Toch zijn er wel diehards die het water in durven. "Nu zijn die wel zover dat ze wel wat baantjes kunnen trekken, maar het water is zeker nog fris."



EINDSPURT

Sinds de opening op 15 april is het nog niet heel druk geweest bij de plassen. Vorig jaar was dat wel anders want toen was het eerste weekend van mei heel warm. Maar Leeuwis maakt zich nog geen zorgen.



Vorig jaar was de septembermaand heel warm en ook dit jaar hoopt zij op nog veel warme dagen. "Toen zijn we echt wel op de 83.000 bezoekers uitgekomen. Dat was een behoorlijke eindspurt dus uiteindelijk is het toen nog allemaal goed gekomen. En dat vertrouwen hebben we dit jaar weer."



BOSBAD

Gisteren waren ook al de eerste waterratten te vinden in het Bosbad in Amersfoort. Het zwembad was voor het eerst dit seizoen open. Ook daar is het water nog niet erg warm. "Als je er een tijdje in bent, valt dat wel mee, maar je moet er ook weer niet te lang in blijven, want dan zit je de hele dag te rillen", aldus een van de zwemmers.



Het bad verwacht vooral vandaag veel zwemmers als de temperatuur verder oploopt.



STADSSTRAND

Bij mooi weer denken sommige mensen vooral aan strand, maar daarvoor hoef je niet helemaal naar de kust. Midden in Amersfoort is voor de twaalfde keer het stadsstrand aangelegd.



Bij Zandfoort aan de Eem is een lading zand gestort en staan de strandstoelen klaar. "Je kunt zien dat de Amersfoorters de zon op hun bol willen voelen, want zodra het mooi weer is dan zit bij ons het terras weer vol." Zegt Corianne de Jongh van Zandfoort aan de Eem.



ZWEMKAART

Een overzicht van alle zwemlocaties in de provincie is te vinden op de website zwemwater.nl.



FOTO

Of het nou vandaag zwemmen wordt of toch varen, wandelen, fietsen, terrasje pakken of ijsje halen: wij zijn benieuwd hoe jullie genieten van het mooie zomerweer. Laat het ons zien en stuur je zomerse foto's naar nieuws@rtvutrecht.nl.



En.. het blijft natuurlijk Nederland, dus na vandaag daalt de temperatuur weer en is er een flinke kans op buien. Dus geniet zolang het kan!



