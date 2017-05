Soester kinderpornoverdachte blijft langer vastzitten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 18:20 uur | update: 18:22 uur

SOEST - Martijn R. uit Soest, die verdacht wordt van seks met een minderjarige en het bezit van kinderporno, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. De verdachte had aan de rechtbank gevraagd of hij het proces in vrijheid mocht afwachten, maar volgens de rechters is er een kans dat R. opnieuw de fout ingaat.



De 49-jarige Soester was pedagogisch medewerker bij kinderopvang 't Mouwtje in Bussum. Hij werd drie maanden geleden aangehouden. De politie kwam hem op het spoor door een melding van de Amerikaanse autoriteiten. Die waren erachter gekomen dat op een Dropbox-account van de man kinderporno stond.



COLLEGA

Tijdens de proforma-zitting bleek dat het Openbaar Ministerie nog niet klaar is met het onderzoek. Een collega van de verdachte moet nog worden gehoord en computers van het kinderdagverblijf moeten onderzocht worden. Het OM denkt dat er tijdens dat onderzoek nog meer strafbare feiten aan het licht komen.



De advocaat van de verdachte benadrukte in de rechtbank dat Martijn R. de kinderen op crèche nooit misbruikt heeft. R. geeft wel toe dat hij kinderporno gekeken heeft. "Ik had al veel eerder hulp moeten zoeken", zei hij tijdens de zitting.



VERHOREN

De advocaat zegt twijfels te hebben bij de aangifte van het misbruikslachtoffer. Hij wil het slachtoffer daarom verhoren. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tijdens een vakantie in Bergen aan Zee. In de jaren '90 zou er melding van zijn gemaakt.



De verdediging van Martijn R. had gevraagd om voorwaardelijke vrijlating van zijn cliënt. Hij zou het erg moeilijk hebben in de gevangenis, omdat andere gedetineerden weten waarom R. vastzit. De rechtbank heeft het verzoek dus afgewezen.



De volgende pro-formazitting is op dinsdag 4 juli.



