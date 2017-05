Dit is waarom de koning het pandaverblijf in Rhenen niet opent

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 19:46 uur | update: 20:10 uur

RHENEN - Het is eind november 2015. Koning Willem-Alexander is op staatsbezoek in China. En de koning heeft goed nieuws voor Ouwehands Dierenpark. De dierentuin strijdt al vijftien jaar voor de Reuzenpanda's. En de koning mag het hoge woord eruit gooien: ze komen.



Maar de man die dit cadeautje bekend maakte, staat niet op de gastenlijst voor de opening eind mei. Dan komen de reuzenpanda's naar buiten. Wu Wen en Xing Ya zitten dan anderhalve maand in quarantaine, nadat ze met veel bombarie in Nederland aankwamen.



"Misschien komt er nog een verrassing", spreekt dierentuindirecteur Robin de Lange hoopvol. "Maar vooralsnog komt de koning niet". Ouwehands wilde het graag, maar de uitnodiging is nooit verstuurd.



"Er zijn allerlei protocollen voor. Het heeft te maken met de delegatie die uit China komt. De delegatie uit Nederland die daar tegenover staat moet gelijk zijn", zegt De Lange. Het Ministerie houdt dat nauwlettend in de gaten.



Dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn en de Chinese ambassadeur Wu Ken openen Pandasia, het verblijf van de panda's. En niet de Chinese president Xi Jinping. "Nee die dus ook niet", lacht de Lange. En dus kan de koning ook niet komen. Anders is dat niet netjes naar de Chinezen toe.



De dierentuindirecteur vindt het jammer: "Tuurlijk was het mooi geweest als de Chinese president en de koning er bij zouden zijn. Maar alsnog: we maken er een hele mooie opening van."



En belangrijker nog, volgens de Lange: "Wu Wen en Xing Ya hebben nu echt de hoofdrol! Het gaat uiteindelijk om de panda's, dus misschien is het ook wel passend."



De eerste paar dagen dat de twee te zien zijn, zijn al helemaal volgeboekt. Alleen online kunnen bezoekers kaartjes kopen om de Reuzenpanda's te zien. Zo wil Ouwehands de drukte de baas blijven. Ook een extra parkeerplaats op Remmerden moet daarbij helpen.



