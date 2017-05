Man zit vast in te water geraakte auto in Wilnis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 20:06 uur | update: 20:15 uur

WILNIS - De brandweer heeft vanmiddag een automobilist bevrijd in Wilnis. De man was te water geraakt en kon daarna een uur lang zijn auto niet meer uit.



Dat gebeurde op de N212. Hij raakte bij de rotonde door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde daarna in de sloot.



De brandweer heeft het dak uiteindelijk opengeknipt en de man uit de auto gehaald.



