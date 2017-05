Wielrenner gewond na aanrijding met motor op Lekdijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 20:45 uur | update: 20:53 uur

LOPIK - Een wielrenner is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Lekdijk in Lopik. Hij botste tegen een stilstaande motor en kwam ten val.



De wielrenner fietste in een groep en zag een paar stilstaande motoren te laat. Het slachtoffer kwam samen met twee andere wielrenners ten val. Zij raakten enkel lichtgewond.



De man had flinke schaafwonden opgelopen en is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



Op de Lekdijk vinden regelmatig ongelukken plaats. Daarom mogen motorrijders in het weekend niet over een deel van de dijk rijden.



