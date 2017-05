Buurtwinkel De Kroon sluit: "Het is mooi geweest"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 21:06 uur | update: 21:25 uur

Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

UTRECHT - Buurtwinkel De Kroon heeft vandaag voor het laatst zijn klanten uit de buurt geholpen. De 56-jarige eigenaar Henk de Kroon stopt ermee, samen met zijn vrouw.



"Ik werk sinds 1979 in de winkel. Dat is al 38 jaar met zo'n 60 uur per week", vertelt Henk de Kroon. "Dan is het een keertje mooi geweest."



Voor de buurt was de winkel aan de Jan de Scorelstraat meer dan een plek om boodschappen te doen. "Dit was mijn voorraadkast, mijn pinautomaat en ik kon hier mijn sleutel achterlaten. Dus ja, heel jammer", vertelt een van de vaste klanten.



AFSCHEIDSFEEST

Vorige week woensdag organiseerde de winkel een groot afscheidsfeest voor de buurt en haar vaste klanten in de nabijgelegen Wilhelminakerk. Voor de 85-jarige Luut de Kroon was het een mooi, maar ook moeilijk moment. Hij is de vader van Henk en begon de winkel in 1958. "Dat het de winkel niet meer is van mijn vrouw en ik, daar heb ik het wel even heel moeilijk mee gehad. Maar nu accepteer ik dat."



De bewoners hoeven het niet helemaal zonder buurtwinkel te doen. De eigenaar van Olijfje, verderop in de straat, verhuist naar het pand en neemt honderd artikelen van het assortiment over. Hij belooft dezelfde service te bieden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht