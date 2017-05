Terrasbezoekers opgeschrikt door man met vuurwapen in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 22:24 uur | update: 23:25 uur

Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 2) Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 2) ‹ ›

ZEIST - Een man zou vanavond rond 21.45 uur een vuurwapen hebben getrokken bij een café aan de Slotlaan in Zeist. De politie heeft een verdachte opgepakt.



Omstanders zagen dat de man iemand probeerde neer te schieten, maar het wapen zou niet afgegaan zijn. Verschillende terrasbezoekers hebben "het wapen horen klikken" en raakten daardoor in paniek.



GETUIGEN

Agenten in kogelwerende vesten doen nu onderzoek. De straat is deels afgezet.



De politie wil nog niet zeggen of de opgepakte man inderdaad een vuurwapen op zak had. "Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek", aldus een woordvoerder.



Getuigen worden door de politie op het terras ondervraagd. De politie roept andere getuigen op zich telefonisch te melden.



