Politie onderzoekt vermoedelijke schietpartij Utrecht

UTRECHT - Bij een mogelijk schietincident in Utrecht zijn drie mensen aangehouden. De precieze toedracht is nog onduidelijk.



Er waren rond 4.00 uur schoten gehoord in de buurt van de Krugerstraat en omwonenden hadden de politie gebeld. Die vond drie mensen in het water.



Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek in de straat en heeft ook een auto meegenomen.



