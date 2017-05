Transgender kan op stadskantoor rustig naar toilet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 07:40 uur | update: 07:45 uur

UTRECHT - In het kader van de internationale dag tegen homo-, bi en transfobie wordt vandaag op het stadskantoor in Utrecht een genderneutraal toilet geopend. Het is het sluitstuk van een speciale actieweek waarin aandacht werd gevraagd voor de problemen waar onder anderen transgenders tegenaan lopen.



"Het is gewoon een toilet zoals je thuis ook hebt", zegt voorzitter Corine van Dun van Transgender Netwerk Nederland. "Daar staat ook geen bordje op met 'dames' of 'heren'. De toiletten op het stadskantoor zijn exact hetzelfde en nu staat er w.c. op. Dat is alles."



Van Dun weet uit eigen ervaring dat het voor iemand die van geslacht verandert een precaire zaak kan zijn om in het openbaar naar het toilet te gaan. "Als je midenin de transitie zit, zie je er nog niet helemaal uit als man of als vrouw. Dan krijg je opmerkingen, dat gebeurt nog steeds vaak. In het ergste geval worden er klappen uitgedeeld."



Een praktisch voordeel van genderneutrale toiletten is er ook, zegt Van Dun: "Het is ook goedkoper. Je hoeft niet twee aparte toiletblokken te hebben. Als het toilet maar schoon is en goed onderhouden, maakt het niets uit."



