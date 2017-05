NS: vaker geweld, minder letsel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 09:40 uur | update: 09:41 uur

Actie tegen geweld tegen conducteurs Foto: Vincent Jannink, ANP

UTRECHT - Personeel van NS had in 2016 vaker te maken met geweld dan het jaar ervoor. Incidenten waarbij de betrokkene letsel opliep, kwamen minder vaak voor.



Dat valt op te maken uit een onderzoek van het spoorbedrijf onder het personeel. Er werd 690 keer melding gedaan van agressie, tegenover 642 incidenten een jaar eerder. In 310 gevallen ging het om trekken of duwen. Het kwam 188 keer voor dat de medewerker gewond raakte, dat was het jaar ervoor 211 keer.



POORTJES

De cijfers komen uit een breder onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder NS-medewerkers. Het spoorbedrijf wil meten in hoeverre maatregelen zoals poortjes op de stations in dat opzicht effect hebben.



Wat in de eerste resultaten van het onderzoek opvalt, is dat medewerkers vaak heel andere antwoorden geven als ze rechtstreeks over onveiligheid bevraagd worden, dan wanneer het via internet gebeurt. Een-op-een zegt 70 % van de conducteurs zich 's avonds veilig te voelen op het werk, via internet is dat maar 45%.



