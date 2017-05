UMC Utrecht vindt verband tussen lichaamsvet en kans op borstkanker

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 09:52 uur | update: 09:57 uur

UTRECHT - Niet alleen een vermindering van buikvet, maar een verlaging van het vetpercentage van het volledige lichaam is belangrijk om borstkanker te voorkomen.



Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht dat vandaag is gepresenteerd. Volgens de wetenschappers onderstreept dit onderzoek het belang van een gezond gewicht en lichamelijke activiteiten voor vrouwen met overgewicht.



Het onderzoek werd gehouden onder 243 vrouwen met overgwicht, na de overgang. Ze werden 16 weken lang gevolgd. 195 vrouwen vielen gemiddeld 5-6 kilo af, de overige 48 vrouwen bleven gelijk in gewicht.



VERBAND

Na 16 weken kon er een verband worden aangetoond tussen een afname van het totale lichaamsvet en gunstige veranderingen in medische factoren voor borstkanker.



Alleen een vermindering van het buikvet had ook een gunstig effect, met name in de afname van zogenaamde ontstekingsmarkers, die bijvoorbeeld in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten.



"Uit het onderzoek is gebleken dat voor het verlagen van het risico op borstkanker, via lichaamseigen hormonen, niet een daling van buikvet het belangrijkste is, maar vooral het totale lichaamsvet. Bijvoorbeeld dus ook het heupvet", verklaart Evelyn Monninkhof, die het onderzoek leidde.



RISICO VERLAGEN

Volgens de wetenschappers is in dit onderzoek gebruikt gemaakt van een nauwkerigere methode om op basis van scans de verdeling van vet te bepalen dan bij vorige onderzoeken. Daarbij werd vaak alleen de tailleomtrek en het BMI gemeten.



"Onze volgende stap is onderzoeken hoe vrouwen buikvet en hun totale lichaamsvet het beste kunnen aanpakken. Welke programma's op het gebied van voeding en lichaamsbeweging zullen het beste voor hen werken? Zo kunnen ze het risico op borstkanker verlagen", aldus Monninkhof.



