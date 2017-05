Houtenaar ernstig gewond na rammen pijlwagen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 11:09 uur | update: 11:09 uur

Foto: Omroep Flevoland

HOUTEN - Een 26-jarige automobilist uit Houten is vannacht ernstig gewond geraakt na een botsing tegen een pijlwagen. Die stond op de vluchtstrook van de A27 bij Almere.



De auto vloog meteen na het ongeluk in brand. Voorbijgangers hebben de Houtenaar uit de wagen gehaald. Hij was niet aanspreekbaar. Een trauma-arts landde met een helikopter om het ambulancepersoneel te ondersteunen.



Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie vermoedt dat de man mogelijk gedronken had. Daarom is bij hem bloed afgenomen.



Een pijlwagen is een voertuig met daarop een groot waarschuwingsbord. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld te waarschuwen voor een dichte rijstrook.



Het is niet voor het eerst dat er ongelukken gebeuren met dergelijke pijlwagens. In maart was er een ongeval met een pijlwagen op de Afsluitdijk, eind vorig jaar botste een vrachtwagen op de A15 ertegen en daarvoor was op de A5 een taxi tegen een pijlvoertuig gereden.



