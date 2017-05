Provincie een van de verliezers van de brexit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 10:17 uur | update: 10:17 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Samen met Noord-Holland is Utrecht de provincie die het gevoeligst is voor de brexit. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend. Noord-Brabant en Overijssel kunnen juist profiteren van het Britse vertrek uit de EU.



ING kijkt vooral naar de export naar het Verenigd Koninkrijk. Utrecht is sterk op de Britten gericht, terwijl Noord-Holland het grootste deel van de wederuitvoer naar de Britse eilanden voor zijn rekening neemt.



Noord-Brabant en Overijssel hebben veel industrie die positiever af kan steken tegen Briste concurrenten als Groot-Brittannië niet meer in de vrije markt van de Europese Unie zit.



DIENSTENSECTOR

De Randstad kan profiteren van een opleving van bedrijven in de dienstensector die een kantoor in Europa willen hebben. Veel Europese regio's trekken echter aan deze bedrijven.



Het noorden van het land is volgens ING het minst gevoelig voor de brexit. Daar moet wel bij worden aangetekend dat de gassector buiten de analyse is gelaten.



