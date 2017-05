Politie Woerden waarschuwt na diefstal: "Zet je fiets op extra slot"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 10:26 uur | update: 10:29 uur

WOERDEN - De politie heeft in Woerden zes gestolen fietsen gevonden op het Defensie-Eiland. De vondst werd gedaan na een melding van een ooggetuige.



Dat meldt de Politie Woeden op Facebook. Gister zag een getuige dat een persoon met een fiets richting het Defensie-Eiland liep. De man had er volgens de politie "een vreemd gevoel bij" en meldde het voorval.



"Toen wij gingen kijken, troffen we een aantal nieuwe fietsen die waren gestolen en daar waren geparkeerd. Deze werden dan vermoedelijk later opgehaald door de dader(s)", aldus de politie.



"Door middel van een loper konden deze fietsen gemakkelijk van het slot gehaald worden. De meeste van deze fietsen waren niet met een extra slot ergens aan vast gezet."



De politie raadt fietsers dan ook aan om hun fiets naast het gewone slot ook met een extra slot vast te zetten. De eigenaren van alle zes fietsen zijn inmiddels op de hoogte.



