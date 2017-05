Politie Woerden vindt drugs tijdens inval

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 10:40 uur | update: 11:15 uur

WOERDEN - Bij een inval in Woerden heeft de politie drugs aangetroffen in een garagebox. De recherche heeft een woning en twee garages doorzocht.



Bij een inval aan een woning aan de Breitnerstraat werd een verdachte aangehouden. In het onderzoek dat volgde zijn diverse auto's in beslag genomen en is de woning doorzocht.



Korte tijd later brak de politie ook twee garage's aan het Woerdense Singelplein open. Een politiehond sloeg hierbij meerdere keren aan. Bij een tweede garagebox werd een tafel aangetroffen waar drugs zouden worden verpakt. Op de tafel was nog een hoeveelheid drugs aanwezig.



Of er verboden middelen in de woning zijn gevonden is niet bekend. Het team van de inval, waaronder de officier van justitie waren duidelijk tevreden met de goederen die zijn aangetroffen in de garage. De politie inventariseert de vondsten en komt mogelijk later met meer informatie.



