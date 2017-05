Museum Oudewater toont eeuwenoude henneploodjes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 11:16 uur | update: 11:31 uur

Foto: Touwmuseum Oudewater

OUDEWATER - In en rond Oudewater is een belangrijke geschiedkundige vondst gedaan: er werden eeuwenoude henneploodjes uit Rusland gevonden.



Henneploodjes gingen om bundels hennep heen die uit Rusland geïmporteerd werden in de 17e eeuw. Daarmee werd het gewicht van de bundel aangegeven. Die henneploodjes werden van de hennep afgehaald als de hennep werd verwerkt, en werden door de handelaren weggegooid.



Er werd ook een Russische munt gevonden. De vondsten zijn te bewonderen in het Touwmuseum in Oudewater.



