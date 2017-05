Voeten weer wat droger in Kockengen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 11:31 uur | update: 11:46 uur

Vorig jaar juni was het nog goed mis in Kockengen Foto: Peter Bakker

KOCKENGEN - Het volledig waterbestendig maken van Kockengen is weer een stap dichterbij gekomen. Vandaag wordt gevierd dat de tweede fase is afgerond van een grote operatie om de chronische wateroverlast in het dorp te verhelpen.



Gedurende tientallen jaren is Kockengen ernstig verzakt geraakt. Daardoor zijn er geregeld overstromingen. De straten van het dorp worden nu opgehoogd. "Om niet continu een puinhoop in het hele dorp te hebben, is het project verdeeld in fases, waarbij steeds een bepaald gebied wordt aangepakt," legt wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht uit.



In totaal zijn er tien etappes voordat de ophoging helemaal voltooid is en dit was pas de tweede. Maar wel een belangrijke, zegt De Groene: "De eerste fase was aanzienlijk eenvoudiger. Dit keer is er ook veel vervuiling gevonden."



Daarom is de afronding van de tweede fase reden voor een feestje in Kockengen. In het gebied dat is opgehoogd, gaan kinderen bomen planten.



Voordat echt heel Kockengen droge voeten heeft, zijn we volgens de wethouder nog wel een jaar of zeven verder.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht