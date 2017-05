Huizenmarkt provincie Utrecht: verkoop daalt, prijzen blijven stijgen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 13:00 uur | update: 13:06 uur

Foto: ANP Lex van Lieshout

UTRECHT - De daling van het aantal verkochte woningen was in april dit jaar het grootst in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.



Afgelopen maand werden er 1235 woningen verkocht, het laagste aantal sinds januari 2016 en een daling van 13,8 procent ten opzichte van april vorig jaar. In de meeste provincies steeg het aantal verkochte woningen juist wel. De stijging was het grootst in Flevoland: 22,5 procent.



LANDELIJK

In april 2017 registreerde het Kadaster 16.694 verkochte woningen in Nederland. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van april 2016 (16.387). Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2017, is er sprake van een daling van 22,9 procent. Het Kadaster registreerde toen 21.648 verkochte woningen.



HUIZENPRIJZEN

De prijs van een koopwoning in de provincie Utrecht blijft maar stijgen. In het eerste kwartaal werd gemiddeld 304.454 euro betaald. Dat is fors meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toen lag het gemiddelde nog op 269.094 euro. Koopwoningen bleven ook in het eerste kwartaal van 2017 het duurst in de provincie Noord-Holland: 321.760 euro.



De cijfers van het Kadaster laten ook zien dat de prijzen in de stad Utrecht blijven stijgen. Hier kost een koopwoning nu gemiddeld 296.189 euro. Het landelijk gemiddelde is 258.838 euro.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht