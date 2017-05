Schrik zit er goed in bij De Reünie na getrokken wapen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 13:24 uur | update: 14:32 uur

Foto: Menno Bausch

ZEIST - Personeel en bezoekers van het cafť-restaurant De ReŁnie aan de Slotlaan in Zeist zijn erg geschrokken van de vechtpartij die daar gisteravond plaatsvond. Daarbij werd een pistool getrokken.



De politie was er snel bij en heeft twee Zeistenaren van 22 en 29 jaar gearresteerd. De eigenaar van de ReŁnie vertelt dat de bezoekers op het terras wegdoken, maar wel relatief rustig bleven.



Volgens de eigenaar zag een vol terras hoe een persoon werd achtervolgd door een groep van 4 tot 6 anderen. De man vluchtte naar binnen, waarna de groep probeerde hem achterna te gaan. Toen het personeel zich er tussen wierp, werd een pistool getrokken, zegt de kroegbaas tegen RTV Utrecht.



Het personeel denkt dat het de achtervolgde man was die met het wapen begon te zwaaien, maar is daar niet zeker van.



RUSTIG BLIJVEN

Wat er precies is gebeurd, weet de politie ook nog niet. Aan de confrontatie bij De ReŁnie is in ieder geval een achtervolging vooraf gegaan, waarbij de voorste man mogelijk heeft geprobeerd op zijn belagers te schieten.



De kroeg is gewoon weer opengegaan, hoewel de medewerkers nog erg onder de indruk waren van de gebeurtenissen. Wie wil is donderdag welkom in De ReŁnie om erover te praten.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht