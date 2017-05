Nationale ombudsman noemt standplaatsenbeleid woonwagens "discriminerend"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 13:30 uur | update: 14:25 uur

Ombudsman presenteert rapport aan woonwagenbewoners en pers Foto: RTV Utrecht/Dennis van Ommeren (Foto 1 van 2) Kinderen in Zeist vinden het bezoek van de Nationale ombudsman een mooie gelegenheid voor een selfie Foto: RTV Utrecht/Dennis van Ommeren (Foto 2 van 2) ‹ ›

ZEIST - De Nationale ombudsman stelt dat "het kabinet een einde moet maken aan het discriminerende standplaatsenbeleid van woonwagenbewoners".



Ook vindt hij dat er meer aandacht moet zijn voor de specifieke wensen van woonwagenbewoners.



Nationale ombudsman Reinier van Zutphen verwijt gemeenten dat ze niet met bewoners praten. "Dat moet echt beter. Woonwagenbewoners moeten in Nederland kunnen wonen op de manier die bij hen past. Op dit moment gebeurt dat niet overal."



Van Zutphen spreekt over "schrijnende situaties" die hij heeft gezien en gehoord. Bijvoorbeeld van kinderen die bij hun ouders op hetzelfde terrein willen wonen om voor hen te zorgen, wat erg gebruikelijk is in de woonwagencultuur. Dat wordt hen in sommige gevallen onmogelijk gemaakt door de gemeente.



ONDERZOEK

Dat stelt hij in een onderzoek naar de woonwagencultuur dat vandaag in Zeist werd gepresenteerd.



Van Zutphen bekeek voor het onderzoek hoe gemeenten omgaan met de mensenrechten van woonwagenbewoners en of er sprake is van discriminatie. De bewoners zelf vinden van wel. Zij hebben de indruk dat gemeenten hen liever kwijt dan rijk zijn.



GESPREKKEN MET BEWONERS

De ombudsman concludeert dat de overheid een leidende rol zou moeten hebben in het beleid rond woonwagenbewoners. Er zou een minister moeten zijn die zich bezighoudt met de bewoners van woonwagenkampen. De gemeenten zouden in hun college van Burgemeesters en Wethouders een eerste verantwoordelijke moeten hebben", aldus de ombudsman.



Deze verantwoordelijke zou gesprekken moeten voeren met bewoners en in kaart hebben wat mensen willen en beoordelen hoe dat in de gemeente toegepast moet worden. "Zorg ervoor dat het op de goede manier besproken wordt en dat de woonwagenbewoners tot hun recht komen", stelt de ombudsman.



Hij roept woonwagenbewoners op om in gesprek te gaan met gemeenten. Als het stukloopt, kunnen ze altijd bij hem aankloppen.



BURGEMEESTER JANSSEN

De resultaten van het rapport werden vandaag in Zeist gepresenteerd, onder toeziend oog van burgemeester Koos Janssen. Zijn ervaringen met woonwagenkamp Beukbergen in Zeist zijn positief. "Ik ben me bewust van alle vooroordelen rondom de bewoners, maar heb zelf alleen maar positiviteit ervaren", aldus burgemeester Janssen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht