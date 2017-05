Rolex-rover gefilmd bij tramhalte Nieuwegein-Zuid

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 14:04 uur | update: 14:35 uur

NIEUWEGEIN - De politie heeft in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht bewakingsbeelden vrijgegeven in de hoop een Rolex-roof in Nieuwegein op te kunnen lossen. Een 15-jarige jongen werd woensdag 18 januari bestolen van dit peperdure horloge dat hij van zijn vader had gekregen.



RECONSTRUCTIE

Het slachtoffer neemt bij de halte voor winkelcentrum City Plaza de sneltram naar Nieuwegein-Zuid, waar hij heeft afgesproken met een vriend. Hij gaat in het voorste gedeelte van de tram zitten. Aan de andere kant van het gangpad neemt een jongen plaatst die druk bezig is met zijn telefoon. Terwijl de tram rijdt, ziet het slachtoffer dat de jongen een paar keer zijn kant op kijkt.



WINKELCENTRUM

Bij de halte Nieuwegein-Zuid stapt de 15-jarige jongen met de Rolex uit. Ook de jongeman die met z'n telefoon bezig was, verlaat de sneltram. Het slachtoffer ziet dat de jongen twee vrienden ontmoet op de parkeerplaats naast de tramhalte. Hij besteedt er verder geen aandacht aan en loopt richting winkelcentrum Hoogzandveld en belt met de vriend met wie hij heeft afgesproken.



DE ROOF

Ter hoogte van de Albert Heijn ziet hij die jongen uit de tram weer, nu met zijn twee vrienden. Ze lopen achter hem aan. Hij krijgt er geen goed gevoel bij en vertelt het via de telefoon aan zijn vriend. Als hij weer omkijkt, komen twee van de drie jongens op hem afrennen. Op de kruising van de Korenbloemstraat en de Lijsterbestunnel bedreigt een van hen hem met een steekwapen en beroven ze hem van zijn horloge.

De vriend van het slachtoffer komt er op dat moment net aan, maar krijgt van de daders te horen dat hij

moet "wegwezen".



BEELDEN

De politie heeft beeld van de jongeman die bij het slachtoffer in de tram zat. Hij loopt op het perron bij Nieuwegein-Zuid en is helaas alleen van de achterkant te zien. De jongeman checkt niet uit, gaat het trappetje af en loopt richting de parkeerplaats waar hij zijn twee vrienden ontmoet. Hier komt het slachtoffer aanlopen. Hij is onherkenbaar gemaakt op de beelden. Hij checkt wél uit en loopt richting het winkelcentrum. En even later gaat het dus mis.



DE ROLEX

Het horloge is een Rolex Submariner. Het gaat om een exemplaar met een groene wijzerplaat mét datumaanduiding. Een kostbaar horloge dat het slachtoffer van zijn vader gekregen heeft en dus ook nog van emotionele waarde is.



SIGNALEMENTEN

Verdachte 1, de jongeman in de tram:

- donkergetinte jongeman

- rond de 19 jaar

- 1.65-1.75 m

- normaal postuur

- lang gezicht met zwarte volle baard

- zwart kort haar

- donkergroene gewatteerde jas The North Face

- donkere trainingsbroek met witte lengtestreep van enkel tot knie

- donkere schoenen met witte zoolrand

- zwarte plastic tas



Verdachte 2, de jongeman die met het steekwapen dreigt:

- lichtgetinte jongeman

- rond de 18 jaar

- mager tot normaal postuur

- ongeveer 1.80 m

- smal gezicht

- opvallende grote neus

- zwarte pijpenkrullen tot in z'n nek

- wit petje Moncler

- donkerblauwe jas Woolrich

- zwarte handschoenen



Herkent u een van de straatrovers? Of weet u waar het geroofde horloge nu is? Schroom niet om te bellen naar de tiplijn: 0800-6070 of naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook als u iets opvallends heeft gezien op woensdagmiddag 18 januari rond kwart voor zes in het winkelgebied van Nieuwegein-Zuid, dan hoort de politie het graag.



