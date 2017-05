Amersfoortse ontuchtpleger drie jaar de cel in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 13:40 uur | update: 14:22 uur

AMERSFOORT - Een 39-jarige man uit Amersfoort heeft drie jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor ontucht met zijn twee buurmeisjes en misbruik van zijn dochtertje.



Van het misbruik met de jonge meisjes heeft de man foto's gemaakt. Ook had hij andere kinderpornografische foto's in zijn bezit. Het OM had vier jaar cel en tbs geëist.



Uit de slachtofferverklaringen blijkt dat zowel het dochtertje als de buurmeisjes veel last hebben van wat de man met hen heeft gedaan. Om ervoor te zorgen dat de slachtoffers met rust worden gelaten legt de rechtbank een contact- en locatieverbod gedurende vijf jaar op.



STOORNIS

Volgens deskundigen heeft de veroordeelde een zware seksuele stoornis. De rechtbank neemt die conclusies over en beschouwt de man als verminderd toerekeningsvatbaar.



De man ging in 2013 en 2015 wegens ontucht met een kind en bezit van kinderporno al de cel in. De zaak waarvoor hij nu veroordeeld is, vond na die tijd plaats.



