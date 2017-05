"Krokodillentranen van wethouder over stoppen spoedzorg Hofpoort"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 14:08 uur | update: 15:01 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De voormalig cliŽntenraad van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden is woest op de gemeente. Volgens de belangenorganisatie is er veel te weinig gedaan om de spoedzorg en de huisartsenpost voor Woerden te behouden.



Vorige week werd bekend dat de spoedeisende hulp volgend jaar verdwijnt. Wethouder Yolan Koster-Dreese liet daarop weten 'ontzettend boos' te zijn. "Ik vind het onbehoorlijk bestuur dat dit soort organisaties dat zomaar beslissen, zonder daar in overleg mee te treden met een gemeente."



KROKODILLENTRANEN

De cliŽntenraad is verbaasd over de reactie van de wethouder. Volgens de raad had de gemeente veel meer kunnen doen om de spoedeisende hulp open te houden. "De wethouder heeft echter geen enkele druk uitgeoefend om de spoedzorg open te houden. Dus naar mijn gevoel zijn het krokodillentranen."



Vanaf januari moeten patiŽnten 's avonds, 's nachts en in het weekend naar het Antonius Ziekenhuis in Utrecht of Nieuwegein. Mensen die overdag spoedeisende ziekenhuishulp nodig hebben, kunnen tussen juni en januari 2018 nog wel terecht in Woerden.



