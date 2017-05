Utrecht trekt 2 miljoen uit voor huishoudens met hoge huur

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 14:55 uur | update: 14:56 uur

UTRECHT/NIEUWEGEIN - U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. De gemeente Utrecht komt met deze nationale primeur zo'n drieduizend huishoudens in de sociale huursector tegemoet.



Huishoudens met één of twee personen die huurtoeslag ontvangen krijgen die toeslag over een huur van respectievelijk netto maximaal 592,55 en 635,05 euro. Maar als zij meer huur betalen (met een maximum van 710,68 euro) dan krijgen zij over dat bedrag geen toeslag. De gemeente stelt nu voor om huurders met een huur meer dan de grens van de huurtoeslag tegemoet te komen door dat bedrag voor hen te betalen.



Volgens wethouder Paulus Janssen wordt goed gekeken of de betreffende huurders niet teveel verdienen. "Van mensen met een U-pas worden de inkomsten jaarlijks gecontroleerd." Daarmee komt de regeling volgens Paulus Janssen alleen bij de juiste mensen terecht. "Voor die drieduizend huishoudens is het een hulp om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. En voor de woningcorporaties verwacht ik minder schuldenproblematiek."



TE DUUR WONEN

De korting is voor huurders die voor 1 januari 2016 een te dure woning hebben genomen. Volgens de gemeente was er in die tijd voor veel mensen geen ander aanbod voor de huurders. Daarnaast is het volgens Janssen niet zo dat de mensen die te duur wonen ook boven hun stand wonen. "Die woningen zijn wel passend qua oppervlakte. Het zijn geen joekels van huizen waar één of twee personen in wonen. Er zijn zelfs huizen die ik aan de krappe kant vind, want sociale woningbouw is niet riant. Dat is heel sober."



Er zijn wel uitzonderingen waarbij mensen geen korting krijgen, vertelt de wethouder. "Als je in je ééntje in een vijf-kamerappartement woont, dan kan je beter verhuizen. Dan krijg je van de gemeente een urgentie en een verhuiskostenvergoeding." Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen met een laag inkomen geen huurwoning meer huren die niet past bij hun inkomen.



WONINGCORPORATIES

De gemeente is de samenwerking aangegaan met de vijf grote woningcorporaties in de stad. Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest. Ook is de gemeente nog in gesprek met de tien kleinere corporaties. Zij moeten ook een regeling gaan invoeren, maar nog niet duidelijk is hoe dat eruit komt te zien.



De gemeente Utrecht trekt 2 miljoen euro uit voor deze huurkorting. De woningcorporaties betalen nog eens 1,5 miljoen euro. De proef duurt twee jaar en zal in september ingaan. Mitros is van plan om de korting ook toe te passen voor huurders in Nieuwegein.



