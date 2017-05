Financieel tekort bij DOMunder: "Volgende keer transparanter communiceren"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 14:53 uur | update: 15:33 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De gemeente heeft een lijst verbeterpunten opgesteld naar aanleiding van problemen bij DOMunder. De gemeente wil niet opnieuw worden verrast met problemen, nadat de toeristische attractie in de Utrechtse binnenstad binnen korte tijd tegen een tekort aanliep van 1,6 miljoen euro.



In een raadsbrief en evaluatierapport schrijft de gemeente onder andere dat culturele initiatieven niet teveel op de gemeente moeten leunen, op tijd en transparant moeten communiceren wanneer er sprake is van financiële tekorten en dat de gemeente geen zitting meer moet nemen in het bestuur van culturele initiatieven als DOMunder.



In het rapport wordt ingegaan op de start van de Stichting Domplein 2013. Daarvoor waren "aanvankelijk veel beschikbare financiële middelen, maar was er minder aandacht voor bestuur en toezicht".



GEMEENTE EN STAKEHOLDERS

In de periode tussen 2010 en 2015 werd het bezoekerscentrum onder het Domplein gerealiseerd, waarbij de stichting tegen een tekort van 1,6 miljoen euro aanliep. Met behulp van de gemeente en stakeholders werd dit tekort opgelost.



Met het rapport wil de gemeente lessen trekken die van belang kunnen zijn "voor mogelijke toekomstige initiatieven in de stad".



