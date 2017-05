Dagrecord: 28,2 graden in De Bilt, stuur ons je zomerfoto

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 15:09 uur | update: 15:28 uur

Foto: RTV Utrecht

DE BILT - In De Bilt was het om 15.00 uur 28,2 graden. Daarmee is het de warmste 17 mei ooit gemeten. Het record was 28,1 graden en stamde uit 1997. Dat meldt Weeronline.



In het zuidoosten is het tot dusver het warmst met maxima van lokaal ruim 30 graden. Daarmee is het de eerste regionale tropische dag van 2017. Gilze-Rijen (Noord-Brabant) noteerde tot dusver de hoogste temperatuur met 30,1 graden. Niet eerder werd op een KNMI-station zo'n hoge temperatuur gemeten op 17 mei.



In het hele land is het zeer warm voor de tijd van het jaar. Komende uren loopt de temperatuur nog iets verder op. Het wordt 27 tot 29 graden in het midden van het land.



REGEN

Lang duurt de warmte niet. Vannacht wordt het landinwaarts koeler en is er kans op regen en onweer. In het westen en noordwesten is het donderdag overdag overwegend droog, terwijl de kans op buien in het midden en oosten de hele dag groot blijft.



KOUDER

De temperatuur ligt donderdag aan het begin van de ochtend op 15 graden in het westen tot 21 langs de oostgrens. Daarna daalt de temperatuur langzaam verder naar 16 graden in het het midden van het land. Daarmee is het 10-15 graden kouder dan woensdagmiddag. Deze forse temperatuurdaling wordt veroorzaakt door het draaien van de wind naar de koude noordwesthoek.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht