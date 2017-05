De Kwestie: valt e-mail nog wel te vertrouwen?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 18:53 uur | update: 18:53 uur

NIEUWEGEIN - E-mail is niet alleen een handige manier voor mensen om met elkaar te communiceren, maar ook een geweldige manier voor hackers om computervirussen te verspreiden.



Dat bleek dit weekend weer toen één virus ziekenhuizen, treinsystemen en zelfs een parkeergarage in Veenendaal platlegde. Een virus dat waarschijnlijk per ongeluk werd gedownload door iemand die op een nepmailtje klikte. Voor De Kwestie tijd om te onderzoeken: kunnen we e-mail nog wel vertrouwen, of wordt het tijd voor iets nieuws?



Cybersecurity-expert Martijn Hoogesteeger van IT-beveiligingsbedrijf Northwave in Nieuwegein denkt dat we nog we wel even aan e-mail vastzitten. Het is simpelweg te handig en bovendien heeft overstappen niet zoveel zin. De boeven gaan waar de mensen zitten en als die allemaal WhatsApp, SMS of de postduif zouden gebruiken, dan gaan de criminelen zich daarop richten.



E-mail zal dus nog wel even blijven. Voordeel: het scheelt een lamme arm van het schrijven van briefkaarten. Nadeel: het betekent wel dat e-mailgebruikers zelf wat verantwoordelijkheid moeten nemen. Goed opletten dus of een e-mail afkomstig is van iemand die je kent en vooral of het mailadres wel klopt, want de bank gaat niet mailen met een mailadres van Gmail of Hotmail....



Ook cruciaal: zorg dat je software goed is bijgewerkt. Dus niet wegklikken als Windows weer eens een update wil uitvoeren. Natuurlijk is het vervelend, maar het is nog irritanter om 300 euro te betalen aan een hacker aan de andere kant van de wereld om je bestanden terug te krijgen.



En tenslotte: zorg dat je ergens kopietjes van al je belangrijke bestanden hebt liggen. Een losse harde schijf kost een paar tientjes. Zet daar alle belangrijke documenten en foto's op en leg die back-up vervolgens in de sokkenla. Zo weet je zeker dat als hackers je computer overnemen, je de babyfoto's niet kwijt bent.



De Kwestie wordt elke vrijdag uitgezonden op RTV Utrecht en is nu al te zien bij dit bericht.



