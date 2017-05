Verdachte van verkrachting in trein hoort eis: 2 jaar cel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 15:47 uur | update: 16:10 uur

Foto: ANP

VLEUTEN - De officier van justitie eist twee jaar cel tegen Adam V.B., voor ontucht met een minderjarig meisje op een wc in een trein. De 22-jarige man uit Vleuten hoorde die eis woensdagmiddag in de rechtbank van Zwolle.



Adam V.B. zou zich twee jaar geleden hebben vergrepen aan een 12-jarig meisje. Volgens de verklaring van het slachtoffer is zij op het station van Zwolle een trein ingesleurd en op het toilet verkracht.



De officier van justitie gelooft het verhaal van het meisje, maar zegt verkrachting niet te kunnen bewijzen. Ontucht met een minderjarige acht de officier wel bewezen.



De verdachte stond woensdag ook terecht voor het maken en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen van een 14-jarig meisje dat in 2015 uit een instelling in Brielle was gevlucht. Alleen dit feit bekende hij.



SPOORLOOS

De man is dinsdag opgepakt om er zeker van te zijn dat hij zou verschijnen. De zaak zou eind maart al in de rechtbank in Zwolle plaats hebben, maar Adam V. B. bleek spoorloos ondanks een in allerijl ingelaste zoektocht door de politie.











